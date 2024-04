Manchester City-Real Madrid : les compositions probables

Une finale avant l’heure. Pour beaucoup, Manchester City et le Real Madrid avaient et ont toujours toutes les qualités pour faire de bons finalistes de la Ligue des champions cette saison. Mais le sort, ou plutôt la main de John Obi Mikel en a décidé autrement. L’ancien joueur de Chelsea, qui a procédé au tirage au sort des 1/4 de finale de la C1, n’a pas vraiment fait les affaires des Skyblues et des Merengues à Nyon. En revanche, il a fait celles des médias et des supporters qui ont pu assister à un véritable choc européen la semaine dernière au stade Santiago-Bernabéu.

La suite après cette publicité

Si la pelouse de l’enceinte madrilène n’a pas été du goût des troupes de Guardiola, cela n’a pas empêché les deux formations de nous offrir un spectacle de qualité puisque les deux formations se sont quittées sur un 3-3 absolument fou. Prometteur donc avant la manche retour qui débute ce soir à 21 heures à l’Etihad Stadium. Pour ce rendez-vous capital, Pep Guardiola pourra compter notamment sur Nathan Aké et Kyle Walker, absents à l’aller. Le technicien espagnol devrait miser sur un 4-1-4-1. Remplacé par Ortega la semaine dernière, Ederson retrouvera sa place dans les cages.

À lire

Manchester City va achever le Real Madrid

Guardiola et Ancelotti ont effectué quelques retouches

Il sera protégé par une ligne de quatre composée, de gauche à droite, par Manuel Akanji, Ruben Dias, John Stones et Kyles Walker. Toutefois, certains médias espagnols indiquent que Josko Gvardiol ou Nathan Aké pourrait débuter au poste de latéral gauche en lieu et place d’Akanji. Devant la défense, pas de surprise puisque c’est l’inusable Rodri qui commencera le match. Pour soutenir Erling Haaland aligné en pointe, le quatuor Jack Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Phil Foden sera de la partie. Pour prendre le meilleur sur les tenants du titre, Carlo Ancelotti, de son côté, ne pourra pas compter sur un groupe au complet.

La suite après cette publicité

Outre les blessés de longue date, à savoir Thibaut Courtois et David Alaba, Aurélien Tchouameni, suspendu, manquera à l’appel. Aligné en défense centrale à l’aller, il sera remplacé par Nacho. Ce dernier aura pour mission de protéger les cages d’Andriy Lunin avec Antonio Rüdiger, qui avait mangé Haaland la semaine passée. Ferland Mendy, à gauche, et Dani Carvajal, à droite, occuperont les couloirs. Pour remporter la bataille du milieu, le Mister, qui va opter a priori pour un 4-4-2, fera confiance à Jude Bellingham, Toni Kroos, Eduardo Camavinga et Fede Valverde. Tous soutiendront le duo Vinicius Jr-Rodrygo lors de ce match cinq étoiles.