PSG : premiers examens inquiétants pour Neymar

Le Paris Saint-Germain tremble pour Neymar. L'artiste brésilien qui est sorti sur civière lors de la victoire du PSG face à l'ASSE (3-1) suite à une blessure à la cheville, pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Et les premières nouvelles ne sont pas franchement rassurantes pour le milieu offensif parisien.

Selon les informations de RMC Sport, les premiers examens effectués par le staff médical révèlent une grosse entorse et une indisponibilité d'environ six semaines. Neymar va passer des examens complémentaires lundi qui détermineront avec exactitude la nature de sa blessure. En cas de fracture, la durée d'indisponibilité de l'ancien Barcelonais pourrait s'avérer plus longue...