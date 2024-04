Barça : Xavi n’a rien annoncé à son vestiaire

En proie au doute quant à son avenir, Xavi aurait décidé de revenir sur sa décision initiale annoncée en janvier, où il avait exprimé son intention de quitter le club dès juin. L’entraîneur espagnol, récemment éliminé de la Ligue des Champions par le PSG et en course pour le titre de la Liga face au Real Madrid, n’a plus grand-chose à jouer jusqu’à la fin de la saison, si ce n’est de préparer la prochaine. Selon AS, Xavi n’a pas encore communiqué sa décision à ses joueurs ou à son staff.

La suite après cette publicité

Cependant, ils seront les premiers informés dès qu’un accord sera conclu avec la direction. Le technicien du Barça souhaite éviter de répéter l’erreur de son annonce à la fin du match contre Villarreal à Montjuïc (3-5), où les joueurs avaient appris son départ par la presse. Comme le souligne Joan Laporta depuis plusieurs semaines, si Xavi fait machine arrière, le club ne s’y opposera pas. En principe, le club acceptera la continuité de leur entraîneur, même si les conditions et la gestion de son contrat jusqu’en 2025 restent à déterminer.