Xavi veut finalement rester au FC Barcelone !

«Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera. Il y a une très bonne qualité humaine, une très bonne équipe et ce qui se passe est souvent inexplicable. Nous devons être courageux comme nous l’étions quand nous sommes arrivés, et ne pas nous accrocher à la position et au contrat. C’est une situation qui doit être tranchée de cette façon».

Le 27 janvier dernier, après la défaite des siens (3-5) face à Villarreal, Xavi surprenait tout son monde. Dépité après cette nouvelle déconvenue, le technicien catalan officialisait ainsi publiquement son départ en fin de saison. Depuis, les dirigeants barcelonais s’étaient alors activés pour dénicher le profil idoine en vue de la saison prochaine. Ainsi, les noms de Roberto de Zerbi, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Rafael Márquez, Ruben Amorim, Luis Enrique ou encore Jürgen Klopp - dans une moindre mesure - ont tous été évoqués au cours des dernières semaines. Oui mais voilà, malgré de nombreuses pistes, aucune n’a jamais semblé concrète et un incroyable retournement de situation se profilait alors. Séduit par le travail de Xavi - quart de finaliste de la Ligue des Champions et dauphin du Real Madrid en Liga - le board barcelonais a ainsi décidé de stopper ses recherches pour tenter de convaincre l’ancien milieu de terrain espagnol de poursuivre l’aventure en Catalogne.

Xavi se sent soutenu !

Un choix fort sur le point de payer. Dans cette optique, Mundo Deportivo assure, ce lundi, que Xavi serait désormais prêt à continuer sur le banc du Barça la saison prochaine. Selon le quotidien espagnol, le coach des Culers estime, en effet, que le travail accompli jusqu’à présent peut être poursuivi aussi parce qu’il s’est senti soutenu de l’intérieur. Plus que ses très bonnes relations avec Deco, Xavi a également apprécié le soutien affiché par son président Joan Laporta et le vice-président Rafa Yuste. Parallèlement, de nombreux cadres du vestiaire lui ont également fait part en privé et en public leur désir de le voir continuer sur le banc. Aimé des fans blaugranas, Xavi devrait donc revenir sur sa décision initiale et ainsi mettre un feu à ce long feuilleton.

À noter, à ce titre, qu’une réunion va prochainement avoir lieu avec Laporta et Deco pour analyser la situation et sceller, ou non, cette éventuelle prolongation. Une chose est sûre, les récentes déceptions vécues par le Barça sur la scène européenne et, ce dimanche, contre le Real Madrid, ne semblent pas avoir entamé la motivation du coach de 44 ans. Bien au contraire. Conforté dans ses choix et complice avec sa direction - Deco a d’ores et déjà validé certaines envies de Xavi pour renforcer l’équipe première (Guido Rodríguez, Dani Olmo) lors du prochain mercato - le natif de Terrassa a, par ailleurs, bien l’intention d’inaugurer le nouveau Camp Nou, un lieu ô combien symbolique pour celui qui aura marqué l’histoire du club catalan (85 buts et 185 passes décisives en 767 matches toutes compétitions confondues).