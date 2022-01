L'état de santé de Pelé s'aggrave

La planète football s'inquiète toujours un peu plus pour Pelé. On savait la légende brésilienne en mauvaise santé depuis plusieurs années maintenant mais selon la presse sur place, l'ancien numéro 10, âgé de 81 ans, serait désormais atteint d'un cancer généralisé et par plusieurs tumeurs. C'est ce qu'ont révélé de nouveaux examens subis ce jeudi dans un hôpital de Sao Paulo, après que O Rey ait effectué de nouvelles séances de chimiothérapie.

D'après ESPN, Pelé devrait rapidement retourner en soins, lui qui souffrait déjà d'un cancer et d'une tumeur au colon, qui lui a été retirée en septembre dernier. Cette fois, des métastases seraient apparues dans l'intestin, au foie et au poumon. Malgré ce bulletin de santé guère reluisant, les médecins ont toutefois souhaité être rassurants. «Le patient est sorti ce jeudi et se trouve dans un état cliniquement stable.»