Barça : Joan Laporta impliqué dans le transfert de Neymar au PSG !

Robert Lewandowski Ła publiquement confirmé : il ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Bayern Munich et veut plier bagage. L’attaquant polonais a d’ailleurs une idée bien précise de sa nouvelle destination : le FC Barcelone. Et à en croire le journal ABC, l’intérêt réciproque entre le buteur et les Blaugranas n’est pas une surprise. Le journal espagnol explique que Joan Laporta entretient des liens très étroits avec l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi. Jusque-là, rien de spécial. Mais en 2016, le duo a créé une société basée à Malte nommée BMVP Limited. Une société dont Pini Zahavi aurait voulu se servir lors du transfert de Neymar au PSG en 2017 pour gérer les commissions liées à l’opération.

Laporta, qui avait donc critiqué Josep Maria Bartomeu pour ne pas avoir su retenir le Brésilien, aurait donc agi en coulisses, via sa société (dissoute le 9 août 2017, soit 6 jours après le transfert de l'Auriverde), pour que le deal se fasse. Au final, le PSG a refusé de collaborer avec BMVP Lilmited. Mais ce n'est pas tout. Un mois plus tard, Laporta créait la société Soccer Stock Market (SSM) et rachetait 40% des parts de Capital Planat, une entreprise de gestion ayant le même domicile social que SSM et administrée par le frère de Laporta, Xavier Laporta Estruch. Pour ABC, le hic vient du fait que Capital Planet gérait des sommes comprises entre 100 000€ et 800 000€ jusqu’en 2016. Mais en 2017 et en 2018, ces sommes étaient d’environ 6,9 M€ et 4,4 M€ et correspondraient aux montants des commissions versées dans le transfert de Neymar. Affaire à suivre.