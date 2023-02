Liga : le FC Barcelone écrase Séville et s’envole vers le titre !

Alors que le Real Madrid a perdu dans l’après-midi contre Majorque (1-0), le FC Barcelone avait une grosse opération à réaliser ce dimanche soir face au Séville FC. Pouvant compter jusqu’à 8 points d’avance après 20 journées en cas de succès face aux Andalous, les Blaugranas se devaient d’en profiter. Pour ce match, Xavi optait pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Jordi Alba. Sergio Busquets était placé en sentinelle auprès de Pedri et Frenkie de Jong tandis que Robert Lewandowski était épaulé par Gavi et Raphinha en attaque. De son côté, Séville alignait un 3-4-3 avec Yassine Bounou comme dernier rempart. Devant lui, Loïc Badé, Nemanja Gudelj et Karim Rekik formaient la défense avec Gonzalo Montiel et Marcos Acuna dans les couloirs. Pape Gueye et Joan Jordan composaient le double pivot avec Ivan Rakitic et Oliver Torres en soutien de Youssef En-Nesyri.

Prenant le contrôle du match tout doucement, le FC Barcelone perdait néanmoins rapidement Sergio Busquets. Au sol après un duel avec Youssef En-Nesyri (3e), il rentrait directement aux vestiaires (6e) et Franck Kessié le remplaçait (8e). Malgré ce coup dur, les Blaugranas continuaient d’avancer et se procuraient une première occasion intéressante. Rentrant dans la surface, Robert Lewandowski défait Yassine Bounou dans un angle fermé, mais devait s’incliner (17e). Sur le corner qui suivait, Ronald Araujo manquait de justesse le cadre sur la gauche (18e). De loin, Robert Lewandowski s’essayait de nouveau à la frappe d’un tir tendu, mais Yassine Bounou était encore impeccable sur sa parade (26e). La première réponse sévillane venait de Pape Gueye devant la surface, mais le Sénégalais manquait totalement sa tentative (39e).

Une seconde période pleine pour le Barça

Poussant en fin de premier acte, le FC Barcelone passait proche de pousser Nemanja Gudelj à l’erreur, mais la tête du Serbe manquait d’accrocher le cadre (42e). Dos à dos après 45 minutes, les deux équipes revenaient des vestiaires avec la volonté d’apporter des choses différentes. Sur la gauche, Jordi Alba enroulait un centre vers le second poteau, mais la tête de Robert Lewandowski passait nettement au-dessus (53e). Pedri centrait ensuite de la droite vers le second poteau, mais la tête de Raphinha était captée par Yassine Bounou (56e). Finalement, la domination catalane était récompensée. Décalé sur la gauche de la surface par Franck Kessié, Jordi Alba ajustait le portier marocain d’une frappe croisée qui se logeait sur la droite du but (1-0, 58e).

Un sacré coup dur pour Séville qui continuait de subir. Robert Lewandowski (61e) et Jules Koundé (63e) s’essayaient à des frappes lointaines pour maintenir la pression. Des efforts qui étaient récompensés avec un nouveau but signé Gavi suite à un bon travail côté droit de Raphinha (2-0, 70e). Alors que Robert Lewandowski manquait de peu le but sur coup franc (77e), Raphinha mettait fin aux espoirs sévillans en réceptionnant victorieusement un centre de Jordi Alba (3-0, 79e). Le plus important était fait pour les Catalans qui géraient la fin de rencontre. Lucas Ocampos (88e) et Ivan Rakitic (89e) tentaient de réagir sans succès. Avec une victoire facile et logique, le FC Barcelone continue sa bonne année 2023. Les Blaugranas confortent leur première place avec 8 points d’avance sur le Real Madrid alors qu’il reste 18 matches à disputer. Séville glisse à la seizième place et ne compte que deux points d’avance sur la zone rouge.