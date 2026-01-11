BL : le Borussia M’Gladbach torpille Augsbourg

Avant dernière rencontre de cette 16e journée de Bundesliga ce dimanche après-midi. Le Borussia M’gladbach (12e) recevait Augsburg (15e) dans son antre avec une légère avance au classement, seulement deux points d’écart les séparant. Les locaux devaient rebondir après leurs revers assez amère face à Dortmund et Wolfsburg lors de leurs dernières rencontres en championnat. De leurs côtés, les hommes de Manuel Baum qui évoluaient dans un schéma en 3-4-2-1, comme leurs adversaires, pouvaient s’éloigner de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques M'gladbach D D D V D Augsbourg N D V D V

Dès le début de la rencontre, les visiteurs ont dû oublier qu’il fallait sortir la tête de l’eau. En effet, Augsbourg a pris la tempête à la suite d’une action terminée par Joe Scally (8e). Poussif, M’Gladbach a continué son pressing. À la suite d’un mauvais contrôle, la main de Mads Pedersen a permis aux locaux de s’offrir une autre occasion de but sur pénalty. Celui-ci a été transformé par Kevin Diks (20e). Malgré une possession de balle équilibrée, rien ne s’est passé comme prévu pour les mal classés. Dix minutes avant la pause, Haris Tabakovic n’a pas tremblé dans les airs pour placer sa tête et marquer sur corner (36e). Au retour des vestiaires, le score semblait déjà trop lourd pour voir le match basculer. Haris Tabakovic a scellé la victoire des siens à l’heure de jeu (4-0). Le Borussia M’Gladbach retrouve une dixième place confortable, et Augsbourg - 15e - reste à la limite de l’urgence absolue.