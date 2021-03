Serie A : l'AC Milan s'en sort bien face à la Fiorentina

Pour espérer pouvoir décrocher le Scudetto cette saison, l’AC Milan ne doit plus perdre de points. Ce dimanche, les Rossoneri étaient opposés à la Fiorentina de Franck Ribéry à l’occasion de la 28ème journée de Serie A au stade Artemio Franchi. L’équipe de Stefano Pioli, 2ème, restait sur une série de trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, alors que la Viola, 14ème, sortait d’une victoire convaincante 4 buts à 1 face à Benevento la semaine dernière.

La suite après cette publicité

La rencontre débutait de la meilleure des manières pour les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic après l’ouverture du score du géant suédois tôt dans le match (9e). 1-0, le quinzième but pour Ibra cette saison. À la 17ème minute, Erick Pulgar égalisait pour la Fio. 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, Franck Ribéry douchait les Milanais en inscrivant le but du 2-1 (51e). But qui ne désespérait pas l’AC Milan qui réussissait à faire basculer cette rencontre et à remporter la partie grâce à des buts de Brahim Diaz (57e) et Çalhanoglu (72e). Succès ô combien important pour les Rossoneri qui revenaient à 6 points de l’Inter, le leader. Mauvaise opération en revanche pour la Fiorentina de Cesare Prandelli dans la quête du maintien. Les Florentins restaient 14èmes, à 7 points de Cagliari, premier relégable.

Le classement de la Serie A