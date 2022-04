Barça : Dani Alves encense Pedri

La suite après cette publicité

Lors d’un entretien pour Mundo Deportivo, le défenseur droit du FC Barcelone Dani Alves n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier, le milieu de terrain espagnol Pedri. Le Brésilien a notamment salué la maturité du milieu de 19 ans qui a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en vingt matches avec le Barça cette saison. «Je pense que, comme la plupart, Pedri est à un niveau énorme, je plaisante toujours, c'est un jeune homme avec une vieille âme. C'est un vieux chien, il ne se soucie de rien, c'est bien, d'avoir ces joueurs effrontés, qui ne sont pas intimidés, ils se moquent de qui ils ont en face d'eux. Je pense que cela peut marquer une époque, à condition d'éviter les comparaisons », a déclaré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Le latéral de la Seleção est également revenu sur la comparaison entre Pedri et son ancien coéquipier à Barcelone Andres Iniesta. Pour lui il ne faut pas forcément comparer les deux joueurs même si le Brésilien de 38 ans consent à laisser le numéro 8 blaugrana au jeune international espagnol. « Iniesta ? C'est trop, c'est une pression supplémentaire qui ne le touche pas, être Iniesta est très difficile, presque impossible. J'ai lu dans une interview qu'il avait dit qu'il aimait le numéro 8 et j'ai parlé aux gens du club, que la saison prochaine s'il le veut, il le prendra, si je reste, bien sûr. Si je pars, vous pouvez le garder directement. S'il le veut, c'est le sien, mais il n'y a qu'une seule mission, il faut très bien le défendre, car ce maillot a été porté par des gens très grands, très spéciaux, surtout pour moi, comme Iniesta ou Hristo ... ce sont des gens qui ont beaucoup fait pour et pour ce club. Les numéros doivent être défendus et respectés comme il se doit, ils ont une histoire derrière eux, pour ceux qui ont honoré ce club », a expliqué Alves. Les deux hommes affronteront Levante dimanche soir en Liga (21h).