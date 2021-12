Manchester United : Ralf Rangnick a trouvé un surprenant remplaçant à Paul Pogba

La suite après cette publicité

Il va y avoir du mouvement à Manchester. Les Red Devils réalisent une saison assez décevante pour le moment, et les dirigeants espèrent que la nomination de Ralf Rangnick, qui prend la relève d'Ole Gunnar Solskjær, permettra à l'équipe de grimper au classement et quitter cette septième place pour au moins terminer dans le big four. Mais en parallèle de ça, il y a plein de dossiers chauds à gérer.

Forcément, c'est au cas de Paul Pogba qu'on pense en premier, même s'il n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi l'avenir de Donny van de Beek ou Jesse Lingard à régler. Le bail du Français à Old Trafford expire en juin prochain, et dans un peu moins d'un mois, il sera en mesure de négocier librement avec le club qu'il souhaite, avec le Real Madrid, la Juventus et le paris Saint-Germain présentés comme principaux prétendants par divers médias européens.

Une ancienne piste conseillée par Alex Ferguson

Du côté de Manchester United, on semblait un temps optimiste sur les chances de conserver le milieu de terrain tricolore, d'autant plus que Mino Raiola avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'il était tout à fait possible que son poulain prolonge. Mais la donne semble avoir changé, et les Red Devils commencent à lui chercher un remplaçant, à l'image d'Amadou Haidara du RB Leipzig, dont le nom est sorti plus tôt dans la semaine. Ce n'est pas tout, puisque le Sun en dévoile un autre : John McGinn.

Le milieu de terrain écossais de 27 ans, joueur majeur d'Aston Villa, plaît ainsi beaucoup au nouveau coach des Diables Rouges. Selon la publication britannique, il pourrait coûter 50 millions de livres, soit un peu plus de 58 millions d'euros. En 2019, Manchester United avait déjà tenté de l'enrôler sur conseil d'Alex Ferguson, sans succès, et le contrat du joueur expire en 2025, ce qui n'arrange pas les Mancuniens. Mais on le sait, du côté d'Old Trafford, l'argent n'est pas forcément un problème...