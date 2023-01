La suite de la carrière de Manuel Neuer est compromise

La suite après cette publicité

Reverra-t-on Manuel Neuer sur un terrain de football ? Cette question pouvait laisser sourire il y a encore quelques semaines, juste après la dernière apparition du gardien lors de Allemagne-Costa Rica, dernier match de la Mannschaft à la Coupe du Monde. Sauf que 10 jours plus tard, l’homme de 36 ans s’est lourdement blessé lors d’un accident de ski. Dans un premier temps, on évoquait une «fracture sur le bas de la jambe» l’empêchant de rejouer cette saison. D’après Bild, la blessure pourrait être bien plus importante que prévu.

Sport1 se montrait déjà inquiet ces dernières heures et les derniers éléments révélés en Allemagne confirme cette tendance. Le capitaine du Bayern Munich souffrirait en réalité d’une fracture ouverte du tibia-péroné, et non pas d’une simple jambe cassée. Bild a contacté l’entourage du gardien, qui n’a pas démenti cette information. Le Bayern Munich préfère lui aussi rester discret. D’ailleurs, dans le communiqué médical publié par le club, aucune durée d’indisponibilité n’a été dévoilée.

Le Bayern ne sait pas quoi faire avec Neuer

Sans éléments supplémentaires, il faut donc craindre que la récupération du portier soit encore plus longue. Alors qu’il a été prolongé en mai dernier jusqu’en 2024, l’avenir du champion du monde 2014 se complique. Bild s’interroge même quant à la suite de la carrière de Manuel Neuer et doute de son retour à la compétition. Face à ce constat, la question d’un nouveau gardien prend tout son sens. Faut-il prendre un intérimaire jusqu’à la fin de la saison, ou carrément faire un choix plus drastique et recruter un numéro un sur le long terme ?

A travers l’incertitude entourant Neuer, on comprend mieux les hésitations de la direction bavaroise. Les noms et les profils ne manquent pas. Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach reste le favori, mais Alexander Nübel (Monaco), Keylor Navas (PSG), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Emiliano Martinez (Aston Villa), Illan Meslier (Leeds), Kevin Trapp (Eintracht Francfort) ou encore Yassine Bounou (Séville FC) ont tous été cités, laissant de côté l’actuel titulaire du Bayern Munich : Sven Ulreich. Il faudra pourtant bien prendre la suite de l’illustre gardien, et peut-être même pour longtemps.