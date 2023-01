Le Bayern Munich craint le pire pour Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Forfait jusqu’à la fin de la saison suite à une blessure au ski, Manuel Neuer (36 ans) doit bien regretter de ne pas s’être cantonné aux pistes vertes. Le portier allemand est en pleine récupération suite à son terrible accident pendant que son club travaille pour lui trouver un remplaçant même si ce n’est pas si évident. Quoi qu’il en soit, un sentiment domine au sein du club allemand, la volonté de prévoir le futur sans être dépendant du Champion du monde 2014.

D’après Sport 1, les dirigeants du Bayern Munich craignent que la fracture de la diaphyse au tibia droit l’éloigne des terrains plus longtemps que prévu. Après son opération, des proches de Manuel Neuer ont affirmé que ce dernier ferait tout pour revenir au plus vite et si possible cette saison. Une possibilité exclue par les décideurs bavarois qui craignent qu’une récupération trop rapide augmente les risques de rechute. C’est pour cela que le Bayern Munich n’a pas attendu pour se lancer à l’assaut d’un nouveau numéro un afin de préparer le moyen long terme. À l’heure actuelle, le Rekordmeister a des doutes quant à la date de retour de Manuel Neuer mais encore plus sur l’état dans lequel il reviendra selon le média allemand. C’est pour cela que le club réfléchit sans penser à Manuel Neuer dans l’équation.

