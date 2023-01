Le Bayern Munich en pleine galère pour remplacer Manuel Neuer !

La suite après cette publicité

Il reste du temps dans ce mercato estival, mais les jours avancent malgré tout à vive allure et cela n’aide pas le Bayern Munich. Si les Bavarois ont déjà réalisé un coup en remplaçant le long forfait de Lucas Hernandez par l’arrivée libre de Daley Blind jusqu’à la fin de la saison, le principal dossier reste au poste de gardien de but. Le Rekordmeister a rarement eu de problèmes puisque Manuel Neuer (36 ans) est une référence depuis son arrivée au club en juin 2011. Cependant, le champion du monde 2014 ne rejouera pas de la saison vu qu’il s’est gravement blessé au ski après s’être cassé la jambe. Un forfait de taille pour les Bavarois qui ont donc épluché les noms pour le remplacer. Alors que Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Yassine Bounou (Séville FC), Keylor Navas (Paris Saint-Germain) et Emiliano Martinez (Aston Villa) ont été brièvement évoqués, deux options se sont dessinées : rapatrier Alexander Nübel (AS Monaco) ou recruter Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Le premier qui est sous contrat au Bayern Munich est censé revenir au club allemand cet été après un deux ans du côté de l’AS Monaco. Si le Bayern Munich a tenté de faire revenir le portier allemand de 26 ans, l’AS Monaco ne l’entend pas de cette oreille et la situation est bloquée. Selon nos informations, l’ancien portier de Schalke 04 s’entraine toujours normalement et n’a pas prévu de partir pour l’instant. Face à cela, le Bayern Munich a décidé d’activer la piste menant au portier suisse Yann Sommer (34 ans). Expérimenté, doté d’une belle carte de visite en Bundesliga depuis son arrivée au Borussia Mönchengladbach en 2014, le portier suisse a la particularité de parler allemand et français. Un atout de taille quand on voit les deux principaux contingents au sein du Rekordmeister. Arrivant en fin de contrat en juin prochain, Yann Sommer peut déjà se mettre d’accord avec le Bayern Munich pour une arrivée cet été, mais l’équipe de Julian Nagelsmann en aura besoin dès maintenant.

À lire

Gladbach : Yann Sommer aurait demandé à rejoindre le Bayern

Le Bayern Munich va revoir son approche

Peu enclin à laisser partir son taulier, le Borussia Mönchengladbach sera difficile à convaincre même si le Borussia Mönchengladbach scrute des pistes. Le nom d’Yvon Mvogo (FC Lorient) a été évoqué et nous pouvons vous révéler que selon nos informations, le portier de Montpellier Jonas Omlin est vu comme une priorité par les Fohlen en cas de départ de Yann Sommer. Si des solutions ont été travaillées en interne par le Borussia Mönchengladbach, la volonté de conserver Yann Sommer prime pour le moment. Ce dernier a annoncé à son club qu’il aimerait rejoindre le Bayern Munich, mais les dernières déclarations du directeur sportif Roland Virkus ne sont pas allées dans son sens. «Nous ne laisserons pas partir Yann Sommer. Et c’est aussi ce que nous avons dit au Bayern» a déclaré récemment le dirigeant. Dès lors, le discours tenu par l’état-major du Bayern Munich est assez prudent.

La suite après cette publicité

« Nous discutons de différentes options, mais remplacer Manuel Neuer pendant la trêve hivernale est bien sûr extrêmement difficile, d’autant plus que peu de clubs veulent abandonner leur numéro un expliquait notamment Oliver Kahn dans un entretien pour Bild. Alors que la doublure de Manuel Neuer, Sven Ulreich (34 ans), sort fragilisé des dernières semaines et aura du mal à assumer le statut de numéro un, le Bayern Munich se retrouve malgré tout obligé de continuer d’avancer et va insister dans le dossier menant à Yann Sommer. Ce mardi, Bild apporte une petite lueur d’espoir aux supporters du Bayern Munich. Si le rejet du Borussia Mönchengladbach est réel quant à la première approche du Rekordmeister, ce n’est pas synonyme pour autant d’une fin de dossier.

La proposition du Bayern Munich s’élevait à cinq millions d’euros, un montant jugé correct par les dirigeants bavarois, mais qui ne semble pas au goût du Borussia Mönchengladbach. L’équipe coachée par Julian Nagelsmann pourrait donc revenir à la charge avec une offre à la hausse pour essayer de convaincre les Fohlen. Ces derniers attendraient plutôt un montant estimé entre 8 et 10 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, la situation presse pour le club allemand qui a certes la primeur de Yann Sommer, mais doit encore réussir à convaincre le Borussia Mönchengladbach. Le remplacement de Manuel Neuer est loin d’être évident…