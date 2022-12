Monaco : le retour d'Alexander Nübel au Bayern se complique

La suite après cette publicité

Depuis l'annonce de la longue indisponibilité de Manuel Neuer jusqu'à la fin de la saison, à la suite de sa fracture à la jambe lors de ses vacances à la montagne en faisant du ski, les dirigeants du Bayern s'activent en coulisse pour trouver son remplaçant. Alors qu'ils ont plusieurs noms sur leur liste, ils auraient aussi coché le nom d'Alexander Nübel parmi les favoris à la succession de l'illustre gardien allemand du club bavarois. Selon Bild, dès que l'accident de Manuel Neuer a été connu, les dirigeants munichois sont entrés en contact avec les représentants d'Alexander Nübel. Il serait même la première solution, puisqu'il a été transféré de Schalke au Bayern lors de la saison 2020/21 avant de partir en prêt du côté de Monaco après un an sur le banc du club munichois. Cet été, le Bayern aurait même pu le faire revenir conformément à l'accord en vigueur entre les deux équipes alors qu'à l'heure d'aujourd'hui ce transfert n'est plus aussi simple.

Les dirigeants de Monaco voudront surement garder leur portier jusqu'à la fin de la saison à moins de récupérer une compensation financière dans cette histoire afin de compenser la perte d'un élément fort du groupe en plein milieu de l'exercice actuel. Autre information de nos confrères du média allemand, Alexander Nübel ne serait pas très chaud pour rejoindre le Bayern. En effet, il se sent très mal considéré par le responsable des gardiens du FCB, Toni Tapalovic. Le portier allemand attendrait donc une déclaration de confiance de la part des dirigeants du club bavarois. D'autant plus qu'il voudrait s'installer dans la durée et non être le remplaçant de Neuer jusqu'à son rétablissement. Bild affirme pour conclure qu'Alexander Nübel aurait reçu trois demandes de clubs de Premier League et une d'une formation de Bundesliga. Affaire à suivre donc.