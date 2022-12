Le Borussia Mönchengladbach sur la piste d'Yvon Mvogo

Alors que le contrat liant Yann Sommer au Borussia Mönchenglabach touchera à sa fin en juin prochain, la question de l'avenir du portier suisse pose question outre-Rhin. Et si celui-ci venait à quitter le club, les Poulains auraient d'ores et déjà coché le nom de leur cible prioritaire pour le remplacer. Et il ne s'agirait de nul autre qu'Yvon Mvogo, son compatriote, évoluant actuellement au FC Lorient.

C'est en tout cas ce qu'avance Sky Sports à propos du portier qui a d'ailleurs déjà évolué en Bundesliga, au RB Leipzig. Sous contrat avec les Merlus jusqu'en juin 2024, le gardien de 28 ans pourrait ainsi avoir des envies d'ailleurs dès l'été prochain, surtout au vu de ses performances intéressantes depuis le début de la saison.