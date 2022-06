L'avenir d'Antoine Griezmann est scellé !

La suite après cette publicité

Le cas Antoine Griezmann (31 ans) a été un véritable casse-tête pour la direction de l'Atlético de Madrid ces dernières heures. Prêté par le FC Barcelone et pas vraiment convaincant dans l'ensemble de ses prestations cette saison (8 buts et 7 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues), le Français présente en plus de cela le désavantage de peser très lourd sur les finances des Colchoneros.

Son salaire de 33 M€ à l'année fait exploser les comptes de son club, qui a déjà dépassé de 100 M€ son plafond salarial. Vendre Griezmann apparaissait alors comme une bonne solution, seulement l'attaquant appartient dans les faits toujours au FC Barcelone. Il rejoindra officiellement le club madrilène pour 40 M€ à l'issue du second exercice en prêt, s'il joue au moins 50 % des matches sur l'ensemble des deux saisons.

L'Atlético a officiellement activé la seconde année de prêt

Car il sera bien un joueur de l'Atlético de Madrid. Marca révèle ce mercredi soir que le club espagnol a officiellement activé cette seconde année de prêt. La confiance est donc de mise et Griezmann a lui-même envoyé un message assez équivoque sur Twitter avec les couleurs rouges et blanches de l'Atléti, et une émoticône célébrant son équipe. De quoi lever les derniers doutes existants quant à l'avenir du joueur.

🔴🏧⚪️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 29, 2022

Pourtant, la Cadena Cope expliquait ce matin que la situation économique précaire des Madrilènes obligeait la direction à changer son fusil d'épaule. Il était question de trouver une porte de sortie au Petit Prince mais pour Marca, cela ne fait aucun doute, le champion du monde 2018 sera bel et bien au club cette saison. Il aura l'occasion de faire taire les critiques et de sortir de sa torpeur. Juste avant le Mondial, le timing serait parfait.