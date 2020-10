Gérard Houllier n'est pas inquiet pour l'OL

Auteur d’une fin de saison dernière remarquable en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais n’affiche depuis ces échéances plus le même visage. Au cours des six premiers matches de championnat cette saison, l’OL n’est rentré avec les trois points qu’une seule fois contre Dijon. Des matches nuls se sont accumulés et les hommes de Rudi Garcia voyaient la seconde partie de tableau leur tendre les bras. Mais depuis, les Gones ont enchaîné deux victoires consécutives à Strasbourg puis contre Monaco, le week-end dernier. Deux bons résultats qui ont ramené ces derniers à une place bien plus cohérente au classement.

Si certains se sont montrés extrêmement difficile avec ce club, Gérard Houllier a lui tenu à justifier les mauvaises passes de son ancien club dans un entretien accordé à Monaco-Matin. «Ils ont été 23 ans consécutifs en coupes d’Europe, le plus souvent en Champions League. Il y a des cycles, comme dans toutes les équipes, mais je sais qu’avec le travail et le sérieux ça va rebondir. C’est tout à fait logique ce qu’il se passe. Il y a un moment où quand vous êtes longtemps à un certain niveau, si vous ne passez pas encore au dessus, vous chutez. Après il faut rebondir», a ainsi conclu l'homme de 73 ans.