Euro, Italie : Marco Verratti de retour face à la Suisse ?

Si l’Italie est la nation qui ouvrira cet Euro 2020 avec la Turquie ce vendredi à l'occasion d'une opposition entre les deux nations, elle devra faire sans son maître à jouer. Toujours blessé et absent lors des deux derniers matchs amicaux de la Nazionale, Marco Verratti ne devrait pas être disponible pour le premier match de l’équipe emmenée par Roberto Mancini.

La suite après cette publicité

La Gazzetta dello Sport indique aujourd’hui que le milieu de terrain du PSG devrait, en revanche, être de retour pour le deuxième match face à la Suisse. L’optimisme règne du côté de la sélection pour que «Petit Hibou» puisse être titularisé face à la Nati le 16 juin prochain, pile dans une semaine. Même sans Verratti, l'Italie a prouvé ces derniers mois et ces derniers jours face à Saint-Marin (victoire 7-0) et face à la République tchèque (victoire 4-0) en amical qu'il fallait avoir peur d'elle et la considérer comme un des favoris pour ce championnat d'Europe.