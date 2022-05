Les belles découvertes de la saison de National

À deux journées de la fin du championnat de National, Laval a assuré sa montée en Ligue 2. Pour le deuxième ticket et la lutte pour le maintien, le suspens est encore entier. Cette édition 2021/22 a été celle de la confirmation pour plusieurs habitués de la division. On peut citer entre autres Fahd El Khoumisti de Concarneau, Geoffrey Durbant de Laval, Paul Arnold Garita de Bourg, Damien Durand du Red Star, Rémi Sergio de Villefranche, Thomas Robinet de Châteauroux ou encore Geoffrey Lembet et Alexandre Ramalingom de Sedan. Ancien du LOSC, Alexis Araujo (25 ans), performant malgré les galères de l’US Créteil-Lusitanos, peut également être cité comme les cadres d'Annecy, Kévin Testud, Ahmed Kashi, Alexy Bosetti et tant d’autres valeurs sûres de la compétition.

Mais cet exercice a également permis de découvrir des joueurs, un peu plus jeunes, mais pétris de qualités pour, qui sait, aller voir plus haut. On pense notamment à Godson Kyeremeh (21 ans). L’ailier virevoltant, prêté par Caen, s’est révélé comme un des meilleurs passeurs de la ligue sous le maillot d’Annecy, avec 9 offrandes (8 buts par ailleurs). Il est déjà très demandé sur le marché (l’Olympique Lyonnais le surveille). Ses partenaires en Savoie, Kevin Mouanga (21 ans) et Maxime Bastian (20 ans) ont, eux aussi, montré de belles choses. Le défenseur central, cédé par Angers, et le latéral gauche, prêté par Strasbourg, se sont particulièrement distingués tout comme Steve Solet (25 ans), son homologue de Sète, ou encore Aboubacar Lô (22 ans), l’axial buteur (6 réalisations) de Cholet (prêté par Metz).

Du beau monde à tous les postes

Pierre Patron (24 ans) a lui mis tout le monde d’accord dans les buts du Mans, à l’image de Bryan Gonçalves (25 ans) dans l’arrière-garde de Laval. Simon Elisor (22 ans) est sans contestation possible à classer au rang des révélations. Avec 15 buts et 2 passes décisives sous les couleurs de Villefranche, l’attaquant prêté par l’AC Ajaccio a fait très forte impression pour sa première saison pleine à ce niveau. Même son de cloche pour Pape Meïssa Ba (24 ans), buteur sénégalais du Red Star, auteur de 16 réalisations pour sa première expérience en France ! Amine Boutrah (21 ans), milieu offensif de Concarneau, a lui aussi laissé entrevoir de belles choses (2 buts et 3 offrandes en 29 apparitions).

À 22 ans, Esteban Le Paul, attaquant de l’US Orléans, formé à l’OL, mérite aussi d’être mentionné, avec 7 buts et 2 passes décisives. Idem pour Amine El Ouazzani (20 ans). Le Marocain a réussi d’excellentes prestations avec Bourg-en-Bresse, affichant un bilan de 6 réalisations et 4 offrandes en seulement 17 apparitions. Aimeric Gomis-Maillard (22 ans) a, lui aussi, montré de belles promesses en deuxième partie de saison avec le Stade Briochin (6 buts et 1 passe décisive en 13 matches). La liste est non exhaustive bien sûr, mais montre que, comme souvent, il y a de belles affaires à saisir en National.