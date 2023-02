Les terribles accusations contre Manchester City mettent le feu en Angleterre, MU veut virer 3 de ses stars

« L’un des plus gros scandales dans l’histoire du football anglais »

En Angleterre, l’annonce d’une possible sanction pour Manchester City fait grand bruit ! La Premier League a rendu publique son enquête sur les problèmes financiers du club mancunien. Les Skyblues seraient responsables de plus d’une centaine d’infractions, selon le championnat anglais, et ils risquent gros, jusqu’à l’expulsion de Premier League. C’est ce que rapporte The Daily Telegraph, mais également l’ensemble de la presse anglaise ! « L’un des plus gros scandales dans l’histoire du football anglais », affirme même le quotidien. C’est ce aussi ce que rapporte The Times, en ajoutant au passage une information sur de faux transferts et un deal secret avec l’entraîneur de l’époque Roberto Mancini. En gros, il aurait reçu des paiements via un contrat d’emploi fictif de consultant pour le club d’Al Jazira… Des informations qui pourraient coûter cher aux Skyblues. En tout cas, toute la presse anglaise ne parle que de ça, en témoignent ces Unes du Daily Mirror et du Daily Mail. Même chose en couverture du Daily Express, tous les journaux évoquent la possible sanction contre City, à savoir l’exclusion de Premier League.

Martial et deux autres joueurs poussés dehors !

Toujours, en Angleterre et toujours à Manchester, le voisin aussi manœuvre en coulisses ! Cette fois, en revanche rien d’illégal a priori, puisque les Red Devils veulent juste se séparer de leur indésirable, Anthony Martial ! Selon le Manchester Evening News, les Mancuniens ont tranché et vont essayer de trouver un point de chute pour le Français dès cet été… Son coach Erik ten Hag semble vraiment l’apprécier, mais ses trop nombreuses blessures auront eu raison de la patience des dirigeants de MU… Il devra partir cet été, et d’ailleurs, si on en croit le Daily Mail, il ne partira pas seul ! En effet, deux autres stars de l’ effectif seront poussées vers la sortie au prochain mercato : Harry Maguire et Alex Telles !

Nice respire à nouveau

En France, l’OGC Nice est en forme en ce moment et ce sont justement les Aiglons qui font la Une du journal L’Équipe, ce mardi. Il faut dire qu’ils sont sur une sacrée lancée comme le rappelle le média. 4 victoires et un match nul sur les 5 dernières rencontres. Un sacré bilan pour le coach remplaçant de Lucien Favre… Vous l’aurez compris c’est de Didier Digard dont il s’agit, et depuis qu’il est à Nice c’est fini le « train-train ».