Fluminense : Marcelo écope d’une lourde sanction

Arrivé libre à Fluminense en provenance de l’Olympiakos, Marcelo a fait parler de lui ses derniers jours au Brésil après s’être rendu coupable d’un vilain tacle sur un adversaire. À l’occasion du huitième de finale aller de la Copa Libertadores entre son club et l’Argentinos Juniors (1-1), le défenseur brésilien a été exclu après avoir gravement blessé Luciano Sanchez au genou.

Désormais, l’ex-vedette du Real Madrid est fixée sur son sort. En effet, As relaye que la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a infligé trois matchs de suspension ainsi qu’une amende à hauteur de 6 000 dollars au joueur de 35 ans. Ainsi, Marcelo ratera les quarts de finale de la Copa Libertadores face à l’Olimpia Asuncion, tombeur de Flamengo au tour précédent, les 23 et 30 août prochain. Un véritable coup pour Fluminense et le joueur, qui enchaînait les matchs jusqu’à présent…