Les trois options du FC Barcelone pour remplacer Gerard Piqué

L'heure est grave à Barcelone. Après un début de saison que l'on pouvait qualifier d'encourageant, tout s'est vite dégradé. L'équipe catalane commence à avoir un énorme retard sur les autres candidats au titre, à l'image de ces neufs points de retard qui la séparent de l'Atlético de Madrid, son rival de samedi dernier (défaite 1-0). Mais surtout, les Blaugranas font face à une avalanche de blessure.

Si l'absence d'Ansu Fati pour plusieurs mois a été un énorme coup dur pour le secteur offensif barcelonais, la défense est désormais décimée. Déjà peu fournie quantitativement, les blessures de Sergi Roberto - qu'on ne verra pas avant 2021 - et de Gerard Piqué - qui pourrait être out pour la saison - viennent compliquer les plans de Ronald Koeman. Le tacticien néerlandais n'a, actuellement, que Clément Lenglet de disponible pour sa charnière centrale, Ronald Araujo et Samuel Umtiti étant blessés.

Le Barça évalue toutes ses possibilités

Les dirigeants barcelonais le savent : il faudra trouver des solutions, et rapidement. Comme l'explique Mundo Deportivo, trois options sont à l'étude pour remplacer le taulier de la défense catalane. La première : faire appel aux jeunes. Santiago Ramos Mingo, défenseur argentin de 19 ans, et Óscar Mingueza, de 21 ans, sont ainsi les solutions "maison" qui pourraient dépanner. Les deux défenseurs du Barça B jouissent d'une belle cote auprès de Ronald Koeman et pourraient en profiter pour se faire une place en équipe première.

Deuxième option, qui devrait être reportée à janvier, celle de recruter un joueur. Mais avec de grosses limitations financières. Un profil de remplaçant dans son club, et qui ne serait donc pas trop cher, comme Jeison Murillo à l'époque, même si Valverde n'avait finalement pas compté sur le joueur recruté à Valence en décembre 2018. Enfin, l'option d'enrôler un joueur sans club actuellement est aussi sur la table. Le média cite le nom d'Ezequiel Garay (34 ans), encore titulaire à Valence la saison dernière, et qui n'a pas retrouvé de club. L'avantage, c'est qu'un joueur libre pourrait rejoindre l'équipe directement. Quant à Eric Garcia, une arrivée en janvier s'annonce extrêmement compliquée puisque Manchester City n'aurait pas l'intention de s'en séparer en cours de saison, quitte à le laisser filer gratuitement en fin de saison. Affaire à suivre...