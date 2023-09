Manchester City : Erling Haaland se sent mal pour Fulham

Auteur d’un nouveau triplé retentissant en deuxième période, son cinquième en Premier League, Erling Haaland a été l’un des grands artisans de la victoire de Manchester City à domicile face à Fulham. Malgré ce succès, un fait de jeu est venu entacher la victoire des Cityzens. En effet, Nathan Aké a donné l’avantage aux Skyblues d’une tête imparable mais son coéquipier Manuel Akandji a essayé de toucher le ballon avant que ce dernier ne franchisse la ligne alors que le défenseur suisse était en position de hors-jeu.

Si l’arbitre de cette rencontre, Michael Oliver, validait le but dans un premier temps, la VAR intervenait rapidement. Mais contre toute attente, l’assistance vidéo donnait raison à l’officiel et la réalisation du défenseur néerlandais était définitivement validée. Après la rencontre, le cyborg norvégien est d’ailleurs revenu sur ce fait de jeu qui a coûté cher aux visiteurs. «Je pense aussi qu’il y avait hors-jeu, je me sens mal pour eux. Je serais furieux si c’était moi», a notamment confié Erling Haaland.