PSG : Kylian Mbappé veut tirer les penalties

Selon le journal L’Équipe ce mardi, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé souhaiterait tirer les penalties de son équipe pour la seconde partie de saison. L’exercice est un vrai problème pour le club de la capitale qui a un taux de réussite de seulement 70% avec 7 tentatives transformées sur les 10 sifflées cette saison. C’est l’un des taux les plus faibles en Europe.

Les Parisiens ont loupé deux penalties lors de leurs deux derniers matchs, Messi face au Real et Neymar face à Nantes. Le Français de 23 ans a lui un taux de réussite de 81% dans l’exercice, il aimerait donc être le tireur attitré du PSG pour la fin de saison, malgré son loupé contre Leipzig. En concurrence avec Messi et Neymar dans la hiérarchie des tireurs, Mbappé a transformé trois penalties depuis le début de la saison, l’Argentin deux et l’ailier brésilien un seul.