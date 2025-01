Baptiste Santamaria est prêté à l’OGC Nice

Ça bouge du côté de Nice ! «Baptiste Santamaria (29 ans) est un nouvel Aiglon. Le milieu de terrain arrive en provenance du Stade Rennais, sous la forme d’un prêt avec option d’achat», vient d’annoncer le club azuréen sur son site officiel. De son côté, le milieu de terrain aux 236 matchs de Ligue 1 a partagé sa joie de rejoindre Nice. « Je suis très heureux de rejoindre l’OGC Nice. J’ai des fourmis dans les jambes. Je me sens prêt, opérationnel et en forme. J’ai hâte de jouer. » Convaincu par le discours de Franck Haise, Santamaria souligne l’ambition du club et sa fierté d’en faire partie.

Florian Maurice, directeur sportif, explique que Nice n’a « pas hésité une seconde » à entamer les discussions, mettant en avant l’expérience et la qualité du joueur, alors que le club devait renforcer son milieu après plusieurs blessures. Le président Jean-Pierre Rivère a insisté sur l’importance du choix sportif et humain : « On sait qu’on ne prend aucun risque avec lui et qu’il va rapidement apporter un plus à l’équipe. » Formé à Tours, passé par Angers, Rennes et Fribourg, Santamaria pourrait faire ses débuts dès dimanche contre l’OM.