Real Madrid : ça a chauffé entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti !

La situation commence à se tendre un peu à Madrid. Dimanche soir, les Madrilènes n’ont pas pu faire mieux qu’un 0-0 sur la pelouse du Betis. Pas forcément un résultat honteux puisque les déplacements au Benito Villamarin sont toujours difficiles à négocier. Mais c’est la troisième contre-performance de rang après le nul face à l’Atlético du week-end dernier, et la défaite lors du Clasico en milieu de semaine. Et surtout, le Barça a gagné de son côté, prenant 9 points d’avance sur son dauphin et ennemi juré madrilène.

Un match pendant lequel les Merengues n’ont pas vraiment brillé, et ont affiché de sérieux problèmes dans le secteur offensif. Une situation qui commence à agacer et inquiéter les supporters et les médias. Et Florentino Pérez, forcément. Comme l’indique Relevo, le président du Real Madrid, présent à Séville hier, est monté au créneau, très fâché par la prestation de son équipe.

Pérez commence à être agacé

Il a ainsi eu une longue discussion avec Carlo Ancelotti, alors que la relation entre l’homme d’affaires espagnol et le tacticien transalpin serait de plus en plus tendue. Pérez n’a pas apprécié certaines décisions prises par son entraîneur ces dernières semaines, et il n’a pas hésité à le lui faire savoir. Une réunion assez longue, à tel point qu’Ancelotti s’est présenté en retard à sa traditionnelle conférence de presse d’après-match.

Le média espagnol indique que c’est depuis le début de cette année 2023 que la relation s’est bien détériorée. Les rumeurs concernant l’avenir du coach, lié à la sélection brésilienne, n’ont pas vraiment plu. Pérez n’a pas hésité à tacler son entraîneur auprès de ses proches, notamment après le derby de la semaine dernière, pendant lequel l’Italien aurait fait des choix douteux dans sa composition. Une belle histoire qui risque de mal se terminer…