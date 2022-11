Angleterre, Manchester United : Jadon Sancho en perdition

La suite après cette publicité

Durant la saison 2020/2021, le Borussia Dortmund se frottait les mains. Les Marsupiaux possédaient dans leur rang deux des plus grandes promesses du football anglais : Jadon Sancho et Jude Bellignham. Le premier cité sortait de deux saisons pleines, tandis que le second était lancé dans le grand bain de la Bundesliga à seulement 17 ans. Deux ans plus tard, changement de décor. Le BVB a profité de l’éclosion de Sancho pour le vendre à Manchester United en échange d’un chèque de 85 M€.

Quatre ans après l’avoir chipé à Manchester City pour moins de 10 M€, la plus-value est belle. Mais alors qu’il devait profiter de ce retour en Angleterre en grande pompe pour devenir l’un des rois de la Premier League, Sancho est en chute libre. C’est simple, tous les yeux sont désormais rivés sur Bellignham, un joueur pour lequel le Real Madrid et Liverpool vont se battre à coups de millions d’euros. Une descente aux enfers marquée hier par l’annonce de la liste des 26 Anglais appelés pour la Coupe du monde au Qatar.

Sancho dans le dur depuis son retour au pays

Une liste dans laquelle ne figure pas Sancho. Pas vraiment une surprise quand on s’attarde sur la feuille de route du natif de Lambeth. Au BVB, Sancho a rendu une copie plus que propre : 50 buts et 64 passes décisives en 137 rencontres, toutes compétitions confondues. Sous le maillot des Red Devils, c’est une autre histoire (8 réalisations, 4 offrandes en 52 rencontres). Sur le papier, pas de surprise donc à ne pas le voir embarquer pour Doha.

Un constat partagé par une légende de MU, le gardien Peter Schmeichel au micro de Skysports. « Je pense qu’il n’en a pas fait assez. Vu le talent qu’il a, je suis un peu déçu. Oui, c’est difficile d’arriver à Old Trafford avec le poids d’un tel transfert, je le comprends. Mais il a parfois montré qu’il pouvait faire tout ce qu’il faisait au Borussia Dortmund. Mais il n’en a simplement pas fait assez. » Vice-champion d’Europe avec les Three Lions il y a un an et demi, Sancho va devoir faire face à l’un des premiers grands défis de sa jeune carrière : se relever et prouver sa valeur après cette claque monumentale.