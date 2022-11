Coupe du monde 2022 : la liste des 26 de l'Angleterre

Gareth Southagte avait donné rendez-vous aux médias à 15h, heure française, pour dévoiler la liste des joueurs anglais retenus pour aller défendre les couleurs de Sa Majesté au Qatar. Un rendez-vous que les défenseurs Reece James et Ben Chilwell étaient certains de rater en raison de blessures. Pour le reste, le sélectionneur britannique a convoqué un groupe plutôt habituel.

Le boss des Three Lions a en effet appelé 26 joueurs. On y retrouve plusieurs têtes d’affiche telles que Pickford, Ramsdale, Trippier, Alexander-Arnold, Walker, Maguire, Stones, Dier, Shaw, Rice, Bellingham, Henderson, Mount, Kane, Rashford, Sterling, Saka, Foden et Grealish.

Pas de Jadon Sancho

Présente dans le groupe B avec les États-Unis, l’Iran et le pays de Galles, l’Angleterre partira également à Doha avec James Maddison, Callum Wilson, Ben White et le jeune Conor Gallagher dans ses valises. En revanche, outre James et Chilwell, les principaux absents notables sont quand même assez nombreux.

Fikayo Tomori (AC Milan), Tammy Abraham (AS Roma), Jarrod Bowen (West Ham), Joe Gomez (Liverpool) ou encore Ivan Toney (Brentford). Mais que dire de l’absent le plus célèbre : Jadon Sancho ? Convoqué par Southgate pour l’Euro 2021, le joueur de Manchester United paie clairement une aventure très moyenne à Old Trafford (8 buts, 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis 2021).

La liste de l'Angleterre

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

Défenseurs : Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City), Benjamin White (Arsenal), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady (Everton), Luke Shaw (Manchester United).

Milieux de terrain : Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea).

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), James Maddison (Leicester).