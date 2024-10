Ligue des Champions : Brest pulvérise Salzbourg et s’empare provisoirement de la première place

Il y a un an, personne n’attendait Brest avec une telle exposition. Pourtant, depuis le début de saison, le club breton se régale en Ligue des Champions. Vainqueurs du premier match de leur histoire en C1 il y a deux semaines contre Sturm Graz (1-2), les Ty-Zefs ont parfaitement lancé leur aventure européenne. Ce mardi en fin d’après-midi, les Brestois avaient comme rêve de poursuivre ce beau rêve. Pour y parvenir, il fallait battre une autre équipe autrichienne, le RB Salzbourg. Réputée pour son effectif jeune et talentueux, la formation autrichienne voulait se racheter après sa lourde défaite inaugurale il y a deux semaines contre le Sparta Prague (3-0).

La suite après cette publicité

Avec cet état d’esprit revanchard, le club satellite du RB Leipzig a démarré pied au plancher. Se procurant les meilleures opportunités d’entrée, les Autrichiens se sont heurtés à un grand Marco Bizot (9e). Et même quand Julien Le Cardinal pensait avoir marqué contre son camp (10e), la VAR annulait finalement le but suite à un hors-jeu de Samson Baidoo. Et alors qu’Amar Dedic (16e) et Karim Konaté (19e) étaient proches d’ouvrir le score, c’est finalement Brest qui y est parvenu contre le cours du jeu. Servi sur un superbe extérieur du pied de Ludovic Ajorque, Abdallah Sima a ouvert le score après un enchaînement efficace (0-1, 23e). Dominées, les ouailles d’Eric Roy ont tenu bon. Et malgré les tentatives dangereuses de Gloukh (37e) et Mads Bidstrup (41e), le SB29 est rentré aux vestiaires avec un avantage au score qui faisait sûrement des émules en Bretagne.

À lire

RB Salzbourg - Brest : la réaction à chaud du héros Abdallah Sima

L’entrée de Mama Baldé a fait voler Salzbourg en éclats

Au retour des vestiaires, les Brestois ne se sont pas contentés de conserver leur avantage au score. Mieux, ils ont cherché à prendre le large et ont montré de meilleures velléités offensives. Après avoir contenu les premières vagues autrichiennes (56e, 58e), les Bretons se sont alors rués vers l’attaque et leur envie a porté ses fruits. En ce sens, l’entrée d’un Mama Baldé incisif a fait la différence. Après un débordement dangereux de l’ancien Lyonnais, Mahdi Camara a profité du mauvais dégagement de Leandro-Noel Morgalla pour doubler la mise d’une belle frappe du droit (2-0, 66e). Ayant pris l’ascendant sur leurs adversaires, Brest a continué d’accélérer. Sur une tentative lointaine de Hugo Magnetti, Abdallah Sima a flairé le bon coup pour s’offrir le doublé en suivant l’intervention ratée de Janis Blaswich (0-3, 71e).

La suite après cette publicité

On pouvait croire que Brest allait inconsciemment lever le pied. Mais visiblement, les Bretons avaient un appétit de loup ce mardi. Et encore une fois, la détonation est venue de Mama Baldé. Percutant, l’attaquant bissaoguinéen a provoqué avant de servir Mathias Pereira Lage à l’entrée de la surface. L’ancien du SCO ne s’est pas fait prier pour ajuster Blaswich d’une superbe frappe du droit (0-4, 76e). Face à des Autrichiens groggy, Brest a passé une fin de match tranquille et s’est donc offert un festival pour s’installer provisoirement à la première place du classement de la phase régulière de Ligue des Champions. Il faudra désormais confirmer ce nouveau statut le 23 octobre prochain (18h45) face au Bayer Leverkusen.