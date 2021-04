Nantes : les précisions du clan Lafont

La suite après cette publicité

Prêté au FC Nantes par la Fiorentina depuis la saison dernière, Alban Lafont (22 ans) est l’un des rares Canaris à surnager alors que le club de Waldemar Kita s’enfonce très dangereusement vers la Ligue 2 (19e du classement de Ligue 1). Un paradoxe qui sourit à l’ancien Toulousain longtemps considéré comme un grand espoir à son poste. Et alors que son prêt se termine à la fin de la saison, l’international Espoirs (14 sélections) a récemment fait parler de lui le 1er avril lorsque RMC Sport a affirmé qu’il avait déjà indiqué au FCN qu’il plierait bagage l’été prochain. Une annonce qui lui a d’ailleurs valu des reproches de la part des supporters nantais. Contacté par nos soins, l’entourage du joueur a voulu faire passer un message. Oui, Alban Lafont a de fortes chances de ne plus être sur les bords de l’Erdre la saison à venir, mais il ne compte pas faire passer ses intérêts individuels avant la survie du club en Ligue 1.

« Alban est lié au FC Nantes jusqu’au 30 juin 2021, date d’échéance de son prêt. Il a rencontré les dirigeants du club et leur a fait savoir que, pour la suite de sa carrière, il souhaite aller dans un club à dimension européenne, disputer des échéances continentales. Mais avant toute chose, il est surtout concentré tout d’abord sur un seul et unique objectif : faire tout son possible pour assurer le maintien en Ligue 1 du FC Nantes : pour le club, ses supporters, et tous ses salariés. Depuis ses débuts chez les professionnels, il n’a jamais connu de descente en Ligue 2. Si cela devait arriver, ce serait un échec immense pour lui-même. Alban a connu le maintien avec Toulouse, acquis de haute lutte à la toute dernière journée. Il sait ce qu’un maintien peut représenter pour tout un club et veut laisser les Canaris là où ils doivent être : dans l’élite ». C’est dit !