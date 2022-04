OM : le gros coup de gueule de Mattéo Guendouzi après la défaite à Rotterdam !

La suite après cette publicité

Plombés par plusieurs erreurs individuelles, les Phocéens ont subi la loi des Néerlandais du Feyenoord à l'occasion des demi-finales aller de la Ligue Europa Conference ce jeudi soir au De Kuip de Rotterdam (3-2). Auteurs d'une très grande prestation collective, les coéquipiers de Cyriel Dessers, élu homme du match par la Rédaction FM, ont surtout profité des errements défensifs marseillais. Un constat également partagé par Mattéo Guendouzi, frustré à l'issue de la rencontre.

«On va dire qu’on reste en vie car il n’y a qu’un but d’écart mais on est passé à côté de notre première mi-temps. On a fait trop d’erreurs individuelles, trop d’erreurs défensives, on est passé à côté de cette demi-finale aller», a tout d'abord déclaré le milieu marseillais au micro de M6. Car si l'OM a en effet garder toutes ses chances de rejoindre la finale de cette C4, les hommes de Jorge Sampaoli se sont sabordés défensivement, à l'image de cette offrande de Duje Caleta-Car, coupable d'une passe en retrait trop peu appuyée offrant le troisième but aux Bataves.

«C'est pas digne de l'OM !»

Frustré par la prestation collective des siens, le milieu prêté par Arsenal n'a d'ailleurs pas caché sa frustration au moment d'analyser, à chaud, cette déconvenue en terres néerlandaises : «c’est pas digne d’une demi-finale, c’est pas digne de l’OM, on a malgré tout marqué deux buts mais on doit vite se remettre dedans dès le week-end prochain et évidemment réagir la semaine prochaine. On savait que c’était une équipe qui pressait beaucoup avec beaucoup d’intensité, on l’a vu ils étaient fatigués à l’heure de jeu, ils étaient en bloc bas mais on a pas su revenir», a ainsi poursuivi Guendouzi avant de conclure.

«C’est nous qui nous sommes rendus la tâche difficile. Tout seul. Ce n’est pas eux qui sont plus forts, c’est nous qui avons facilité la chose. Il va falloir analyser les grosses erreurs qu’on a fait ce soir». Déçu pour ne pas dire agacé par la prestation des siens, ce jeudi soir, Mattéo Guendouzi a, par ces mots, souhaité remobiliser tout un groupe. Et pour cause, dès dimanche un choc se profile pour les Marseillais qui accueilleront l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1 avant, donc, de jouer leur avenir sur la scène européenne le 5 mai prochain à l'Orange Vélodrome...