Ligue Europa Conference : l'OM s'incline au Feyenoord au terme d'une rencontre spectaculaire

À l'occasion des demi-finales aller de la Ligue Europa Conference, l'Olympique de Marseille, tombeur du PAOK Salonique au tour précédent, se déplaçait sur la pelouse du Feyenoord ce jeudi à 21 heures. Au De Kuip de Rotterdam, les Néerlandais, troisièmes d'Eredivisie et vainqueurs du Slavia Prague en quarts de finale, se présentaient en 4-3-3. Présent dans les buts, Marciano était protégé par un quatuor défensif composé de Malacia, Geertruida, Trauner et Senesi. Dans l'entrejeu, Til et Aursnes accompagnaient Kokcu, juste derrière un trio offensif formé par Dessers, Nelson et Sinisterra. De son côté, l'OM de Jorge Sampaoli, dauphin du PSG en Ligue 1, alignait également un 4-3-3.

Devant Mandanda, Rongier, Caleta-Car, Saliba et Peres formaient la défense olympienne. Au milieu de terrain, Kamara et Guendouzi débutaient aux côtés de Gerson. Enfin, soutenu par Dieng et Bakambu, Payet était titularisé en faux numéro 9. Pour son 250ème match sur la scène européenne et dans une ambiance surchauffée, l'OM subissait rapidement l'intensité mise par la formation néerlandaise. Profitant d'un dégagement approximatif de Peres, Dessers voyait finalement sa reprise fuir le cadre de Mandanda (7e). Piqués à vif, les Marseillais tentaient de réagir mais Dieng, superbement lancé par Payet, butait dans la foulée sur Marciano (8e). Une nouvelle fois trouvé par le Réunionnais quelques instants plus tard, le buteur sénégalais croisait trop sa frappe (14e). Deux situations franches que les hommes de Jorge Sampaoli allaient vite regretter.

L'OM coule défensivement, Dessers se régale !

Sur un joli mouvement collectif, Dessers ouvrait le score peu après le quart d'heure de jeu (1-0, 18e) et les choses allaient un peu plus se compliquer pour les Phocéens... Sur une frappe de Sinisterra, déviée par le malheureux Rongier, Mandanda devait encore s'incliner (2-0, 20e). Sonné mais pas encore résigné, l'OM réagissait. Tout d'abord sur un missile du droit de Dieng (2-1, 28e) avant que Gerson, profitant d'un centre contré de Guendouzi, ne remette les deux formations à égalité (2-2, 40e). Tenus en échec au terme d'un premier acte très intense, les Marseillais se sabordaient dès le retour des vestiaires. Sur une passe en retrait trop peu appuyée, Caleta-Car offrait le doublé à Dessers (3-2, 46e). Une réalisation inattendue qui refroidissaient très largement les ardeurs phocéennes.

Gênés par le pressing de tous les instants du Feyenoord, les coéquipiers de Payet reprenaient malgré tout le contrôle du ballon et poussaient pour revenir dans cette rencontre. En vain. Trahi par des erreurs individuelles, l'OM se mettait une nouvelle fois en danger mais Linssen croisait trop sa frappe (66e). Incapable de répondre dans le duel physique, le club phocéen était même tout proche de concéder le break mais Mandanda, décisif face à Dessers (76e), préservait malgré tout les chances marseillaises en vue du match retour. Malgré une ultime frayeur initiée par Payet (90e) et un sauvetage héroïque de Mandanda (90+2e), le score n'évoluait plus (3-2). Plombés par plusieurs erreurs individuelles, les Phocéens subissaient ainsi la loi des Néerlandais, auteurs d'une très grande prestation collective. L'OM n'a plus le choix avant de retrouver Cyriel Dessers et consorts, jeudi prochain, à l'Orange Vélodrome.

