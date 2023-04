Ligue des Champions : le Napoli perd ses nerfs et s’incline à Milan

C’est le grand retour de la Serie A en Ligue des Champions. Avec trois clubs engagés en quart de finale, l’Italie retrouve des couleurs. D’autant qu’elle a des chances d’avoir deux formations dans le dernier carré. Vainqueur de Benfica (2-0) à l’aller hier soir, l’Inter est bien partie. S’ils se qualifient, les Nerazzurri seront rejoints par le vainqueur de ce choc entre l’AC Milan et le Napoli. Une rencontre qui sent le soufre. Privés de leur atout offensif numéro un, Victor Osimhen, les Partenopei voulaient se racheter après avoir mordu la poussière à domicile face aux Rossoneri le 2 avril dernier en championnat.

Battus 4-0, les hommes de Luciano Spalletti avaient soif de revanche. Ils ont d’ailleurs démarré la rencontre tambour battant. Entre la 1e et la 13e minutes, Kvaratskhelia (1e, 10e), Zambo-Anguissa (3e), Di Lorenzo (4e, 13e) et Zielinski (12e) ont tous eu l’occasion de mettre leur équipe devant au tableau d’affichage. Secoué de toutes parts, le club rossonero n’a pas rompu. Mieux, il a rappelé aux Partenopei qu’il savait être létal en contre. Auteur d’une accélération plein axe, Rafael Leão a transpercé le rideau adverse avant de voir sa frappe croisée frôler le poteau gauche de Meret (25e). Une action qui a changé la donne. Revigorés, les Lombards ont alors inversé le cours de la rencontre.

Le Napoli privé de plusieurs piliers au retour

Et cette fois, le contre a été payant. Erreur de Lobotka au milieu, Diaz file en contre, s’appuie sur Leão avant de trouver Bennacer sur le côté gauche. L’Algérien a fini le job en envoyant une mine que Meret n’a pu dévier de son but (1-0, 41e). Dominés, mais plus tranchants, les Milanais auraient même pu faire le break juste avant la pause sur une tête de Kjaer. Mais la barre transversale en a décidé autrement (45e+3). À la pause, le pari de Spalletti (ne pas aligner de vrai attaquant de pointe suite au forfait d’Osimhen) était perdant. Au retour des vestiaires, la tendance s’est d’ailleurs confirmée : sans l’attaquant nigérian, la domination des visiteurs a souvent été stérile. Agacés, les partenaires de Lozano vont alors multiplier les fautes, pas aidés non plus par un arbitrage très strict. Une tension palpable qui a fini par compliquer les choses pour le Napoli en vue du match retour.

Auteur d’une faute sur Hernandez, Zambo-Anguissa a écopé d’un deuxième carton jaune, trois minutes après le premier. Expulsé, l’ancien Marseillais ne sera pas de la partie au retour. Et comme si cela ne suffisait pas, Kim Min-jae a perdu ses nerfs quatre minutes après le rouge récolté par Zambo-Anguissa. Excédé par une faute sifflée contre lui, le Sud-Coréen est allé dire ses quatre vérités à l’arbitre. Pas très intelligent puisqu’il a été averti. Un carton jaune lourd de conséquences : Kim Min-jae sera lui aussi privé du match retour. Naples aurait quand même pu égaliser sans un arrêt stratosphérique de Maignan en fin de match. 1-0, l’Italie peut plus que jamais rêver d’un derby milanais en demi-finale. Mais attention, car le retour au stade Maradona s’annonce bouillant, même si Spalletti et ses hommes devront faire sans deux piliers et tirer pour qu’Osimhen soit rétabli.

