PSG : c'est toujours tendu entre Neymar et Kylian Mbappé !

La fameuse affaire du penaltygate avait marqué l'actualité du début de saison du côté de la capitale. Dans le même temps, on évoquait des relations déjà tendues depuis un moment entre Neymar et Kylian Mbappé, sous fond de rivalité pour savoir qui était le patron de l'équipe, et le Brésilien qui était convaincu que le Français avait demandé à ses dirigeants de le vendre.

Et comme on l'apprend dans le quotidien l'Equipe, ça ne va pas fort pour Neymar en dehors du terrain. S'il est brillant sur le pré - déjà 7 buts et 6 passes décisives en 6 matchs de Ligue 1 - certaines choses ne passent pas et le frustrent énormément. Elles concernent Mbappé. Il a terminé la rencontre face à la Juventus en étant clairement irrité par les choix de son partenaire d'attaque, qui l'a notamment ignoré sur une action où une passe semblait être la meilleure solution.

Le clan Neymar en a ras le bol

Un employé du club lui a notamment demandé s'il allait parler à la presse après la rencontre. « Tu es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir... ça va faire des problèmes », lui a répondu en rigolant la vedette de la Canarinha, rapporte l'Equipe. Une frustration autour de sa situation vis à vis du Français, qui s'est notamment vue à l'entraînement il y a deux semaines, quand il a pris à partie un jeune après une action anodine et Sergio Ramos a dû intervenir pour calmer la situation.

Assistera-t-on à une énorme guerre d'égo entre Neymar et le Bondynois ? C'est peu probable, puisque bien que frustré, ce n'est pas l'objectif de Neymar comme le précise le média. En revanche, dans son entourage, ça commence à gronder. Le clan Neymar ne comprend ainsi pas la décision de la direction parisienne de confier le leadership du projet à Mbappé, et l'a mauvaise avec l'état-major du champion de France en titre...