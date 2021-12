CdF : de nouveaux incidents à Nîmes entre Chemin Bas d'Avignon et Clermont

Après une soirée honteuse, vendredi soir, à Charléty, de nouveaux incidents ont éclaté au stade des Costières de Nîmes lors du 32e de finale opposant le Chemin Bas d'Avignon (R2) et le Clermont Foot 63 (L1). En effet, des projectiles et des fumigènes ont été allumés puis envoyés par des supporters avant que certains individus ne s'introduisent sur la pelouse, et ce après une annonce du speaker demandant du calme en tribunes.

La suite après cette publicité

Après quelques minutes de flottement demandées par l'arbitre M. Mathieu Vernice, le jeu reprenait son cours. Finalement, les Auvergnats ont confirmé leur billet pour les 16es de finale de la coupe nationale, notamment grâce à un doublé sur pénalty de l'attaquant formé au Stade Malherbe de Caen Jordan Tell.