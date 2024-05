Gambardella : l’OM et Enzo Sternal se qualifient pour la finale

On connaît désormais l’identité du premier finaliste de cette Coupe Gambardella 2024. Il s’agit de l’Olympique de Marseille, de retour à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2017, lorsque les coéquipiers de Boubacar Kamara s’étaient inclinés face à Montpellier.

Face à Reims ce samedi, les Marseillais se sont imposés 2-0 grâce à un Enzo Sternal en grande forme. L’international français U17 avait inscrit le but du break juste avant la pause (42e, 2-0) après un numéro en solitaire. Le Pironnec avait lui ouvert le score vingt minutes plus tôt. L’OM connaîtra son adversaire un peu plus tard dans la soirée après l’autre demi-finale entre Nancy et Troyes (16h00).