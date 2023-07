Liverpool : Jürgen Klopp évoque sa retraite

La suite après cette publicité

5e de la dernière édition de Premier League, Liverpool n’est plus l’ogre qu’il était il y a encore quelques temps. La faute au départ de Sadio Mané peut-être, mais aussi et surtout à un effectif vieillissant, qui devait être rajeuni. Avec les arrivées d’Alexis MacAllister, Dominik Szoboszlai et pourquoi pas Roméo Lavia, les Reds entament gentiment leur transition.

Sur le banc, Jürgen Klopp ne se fait plus tout jeune. Après 8 années passées au club, l’Allemand a été pointé du doigt la saison dernière. Dans une interview accordée à Matthias Hielscher, l’entraîneur envisage l’avenir : «J’ai un contrat avec Liverpool jusqu’en 2026 et je veux le remplir, puis prendre une année sabbatique. C’est peut-être la fin, mais qui sait comment je me sentirai après un an ? C’est pourquoi je laisse la porte ouverte. J’aimerais beaucoup voyager, pas seulement être poussé dans un fauteuil roulant ou marcher avec une canne. Je peux regarder le football de n’importe où. C’est pourquoi je ne ferai pas le travail éternellement.» Des propos honnêtes de la part de Jürgen Klopp, qui ne veut surtout pas forcer son destin d’entraîneur. Pour l’instant concentré sur les objectifs des siens, l’ancien tacticien du Borussia Dortmund vit sûrement ses dernières saisons sur les bords de la Mersey.

