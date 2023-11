Qui est Nimfasha Berchimas, la nouvelle pépite de la Team USA à la Coupe du Monde U17 ?

Un attaquant de Charlotte a ramené sa fraise dans cette Coupe du Monde U17, organisée en Indonésie : Nimfasha Berchimas. Numéro 7 de la Team USA sous la houlette de Gonzalo Segares, l’ailier de la franchise nord-carolinienne est l’une des véritables révélations de ce Mondial, avec déjà trois réalisations inscrites en deux rencontres, avec un doublé contre la Corée du Sud (victoire 3-1) - lui permettant de devenir le plus jeune Américain à ouvrir son compteur en CdM U17 depuis un certain Freddy Adu (ex-Benfica et AS Monaco) en 2003, avant de retrouver le chemin des filets face au Burkina Faso (victoire 2-1). Une efficacité clinique pour l’attaquant, tout juste âgé de 15 ans, pour permettre aux Yanks de réaliser un sans-faute dans la poule E de la compétition avant d’affronter… la France de Jean-Luc Vanucchi, également auteurs de deux succès en autant de rencontres et profitant d’une meilleure différence de buts pour occuper la première place. Les Bleuets devront donc faire attention à l’international américain, déjà surclassé et double buteur avec les U18 en septembre dernier.

Né au Burundi le 22 février 2008 (!) avant de rejoindre les États-Unis, plus précisément High Point en Caroline du Nord (ouest des USA), le jeune Nimfasha tâte ses premiers cuirs du côté du North Carolina Fusion avant de faire le grand saut, rejoignant la MLS sous le maillot du Charlotte FC. Il y fait d’abord ses griffes avec l’équipe de jeunes, Crown Legacy, avant de signer un contrat de «Homegrown Player» en novembre 2022, lui permettant de signer dans une franchise de l’élite étasunienne sans forcément passer par la Draft. Toujours surclassé en sélection, il découvre le football international à ses 14 printemps avec les moins de 15 ans en avril 2022. S’il n’a pas connu une réelle réussite face au but, son talent sur le rectangle vert a tapé dans l’œil du staff des U17, qui a très vite vu en lui une arme offensive pour aller soulever le trophée en Indonésie, avec vivacité et sans ballon, facilitée par son petit gabarit (1m72) et une aisance technique dans les petits espaces.

«Faire partie des meilleurs buteurs…»

«Il a fait la différence, explique Gonzalo Segares, ex-international costaricien (19 sélections), dans des propos récoltés par le média officiel de la FIFA. Nimfasha est un excellent jeune joueur. Vous pouvez voir ce qu’il sait faire en situation de un-contre-un. Il peut attirer ses adversaires sur les ailes ou rentrer à l’intérieur. C’est notre joueur le plus jeune donc le faire commencer un match montre à quel point on lui fait confiance. On connaît ses qualités et c’était génial de le voir jouer et s’éclater aujourd’hui. On est convaincus à 100 % que cette expérience va faire de lui un meilleur joueur encore.» Chose réussie puisqu’il récidive face aux jeunes Étalons la journée suivante, rejoignant les buteurs à 3 réalisations à la tête du classement de la compétition. Une ascension fulgurante pour le Burundais d’origine, qui garde les pieds sur terre malgré tout et veut continuer à être décisif, peu importe la manière.

«Je me sens super bien, a lâché l’international U17 aux 2 sélections. Je suis tellement heureux d’avoir marqué deux buts, mais c’est grâce à l’équipe. Nous avons travaillé tellement dur et on va continuer comme ça pendant tout le tournoi. Personnellement, je veux faire partie des meilleurs buteurs et des tout meilleurs passeurs. Collectivement, nous voulons gagner cette Coupe du Monde, c’est ça que nous voulons réussir à faire. (…) Non, je me sens heureux, enthousiaste et positif. C’est juste génial d’être à une Coupe du Monde. L’ambiance est vraiment superbe, le public est incroyable. Chaque match sera un défi, mais nous sommes prêts pour ça.» Son troisième défi dans ce Mondial indonésien sera donc face au côté gauche de la défense tricolore, occupé par le Nantais Bastien Meupiyou et le Valenciennois Aymen Sadi. Gare aux Bleuets, de ne pas flancher face au véritable poison des Yanks.