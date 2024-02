Liverpool : très gros coup dur pour Thiago Alcantara

Leader de Premier League avec 51 points et un match de plus que Manchester City (49 points), Liverpool est en course pour tenter de remporter le titre lors de la dernière saison de Jürgen Klopp. Mais le technicien allemand ne pourra pas vraiment compter sur Thiago Alcantara lors des prochaines rencontres.

Blessé à la hanche le 27 avril 2023, l’ancien joueur du FC Barcelone a passé 281 jours à l’infirmerie. De retour le 4 février dernier face à Arsenal, il a joué 6 minutes. Mais cela était visiblement trop tôt pour Thiago Alcantara, qui souffre d’une nouvelle blessure musculaire selon le Times. La durée de son absence n’est pas précisée. Un nouveau coup dur pour le milieu en fin de contrat en juin prochain.