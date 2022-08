L'Atlético a contacté Rennes pour Bourigeaud

Décidément, l'Atletico de Madrid aime les joueurs du Stade Rennais. Après Lovro Majer, c'est au tour de Benjamin Bourigeaud d'être pisté par les Colchoneros selon nos informations. D'ailleurs à la base, c'était pour l'ancien Lensois que les dirigeants de l'Atleti avaient contacté le club breton.

La suite après cette publicité

Mais contrairement au milieu croate, Rennes n'a absolument aucune envie de laisser filer Bourigeaud (28 ans), auteur de 12 buts et 16 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues. Florian Maurice est en train de discuter avec le joueur sous contrat jusqu'en juin 2023, par ailleurs pisté par 4 clubs ces dernières semaines, d'une prolongation et espère bien y parvenir au plus vite.