Ça discute entre l'Atlético de Madrid et Rennes pour Lovro Majer !

Alors que Rennes cherche à renforcer son entrejeu, les Bretons pourraient bientôt devoir faire face à une situation délicate. Selon nos informations, l'Atlético de Madrid est venu aux nouvelles pour Lovro Majer, dont le talent et les qualités ne sont plus à prouver pour les suiveurs du championnat de France (6 buts et 8 passes décisives en 29 matches de L1 l'an passé). Et c'est bien plus qu'un simple intérêt.

La suite après cette publicité

Les Colchoneros sont effectivement très chauds sur ce dossier, et les discussions entre les deux clubs sont en cours. Une décision doit être prise aujourd'hui du côté du Stade Rennais, alors que le joueur, qui se sent très bien à Rennes et qui n'avait pas spécialement prévu de partir cet été de Bretagne, lui serait tenté par la possibilité de revêtir la tunique de l'Atlético, et de pouvoir ainsi disputer la Ligue des Champions cette saison.

Une énorme plus-value pour Rennes

Il faut dire que Florian Maurice, le directeur sportif rennais, fait face à un sacré dilemme puisque les Madrilènes sont prêts à mettre un montant situé entre 40 et 50 millions d'euros sur la table pour l'international croate. Ce dernier, qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Rennes, n'avait coûté que 12 millions d'euros aux Bretons il y a un an, et l'opération serait donc excellente sur le plan puremement financier.

L'Atlético cherche ainsi à renforcer son entrejeu, parfois en manque de joueurs créatifs, et est très déterminé à mener à bien cette opération. Les Rojiblancos pourraient débloquer des fonds en vendant João Félix lors de ce sprint final du mercato, alors que le Portugais a déjà été objet d'une offre dingue de Manchester United. Pour Majer, on sera très vite fixé...