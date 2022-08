Rennes : Benjamin Bourigeaud a dit non à 4 clubs

Auteur d'une saison 2021/22 de haute volée (12 buts et 16 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues), Benjamin Bourigeaud a fait tourner les têtes de nombreux clubs à l'occasion du mercato estival. Mais, à une semaine de la clôture de ce dernier, le milieu de terrain français semble plutôt se diriger vers une prolongation avec le Stade Rennais. Et ce, malgré les sollicitations qu'il a reçues.

La suite après cette publicité

Selon France Bleu, le joueur de 28 ans aurait refusé les offres de quatre clubs pour continuer son aventure bretonne : deux pensionnaires de Ligue 1 (Lyon et Nice) et deux nouveaux promus en Premier League (Fulham et Nottingham Forest). Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Rouge et Noir, l'ancien Lensois pourrait donc s'inscrire sur la durée dans le club rennais.