Bordeaux - OM : les compositions probables

Qu'il est loin ce 1er octobre 1977. Cette date ne dit rien à la majorité d'entre nous, pourtant c'est bien la dernière fois que l'Olympique de Marseille s'est imposé en terres girondines (2-1). Plus de 43 ans plus tard et 35 matches, les Phocéenns n'ont toujours pas connu le goût de la victoire à Bordeaux. Ce dimanche soir, les hommes de Nasser Larguet devront donc essayer d'arrêter la malédiction en affrontant ceux de Jean-Louis Gasset.

Pourtant, il y a de nombreux absents à déplorer. Si Jordan Amavi est bien dans le groupe et effectue donc son grand retour, Dimitri Payet est suspendu, Alvaro Gonzalez, Arkadiusz Milik, Hiroki Sakai et Duje Caleta-Car, sont eux absents sur blessures. Chez Jean-Louis Gasset, Otavio est blessé et Youssouf Sabaly est aussi absent du groupe, car il est en phase de reprise. On devrait tout de même assister à une rencontre débridée et chère aux deux écuries.

Première pour Ntcham

Les Girondins de Bordeaux devraient évoluer en 4-2-3-1. Costil gardera bien entendu les buts et sera protégé par Kwateng, Baysse, Koscielny et Benito. Au milieu, le nouvel arrivé Seri sera accompagné d'Adli dans ce double pivot. Sur les ailes, nous retrouverons très probablement Oudin à droite et De Préville à gauche. Hatem Ben Arfa, passé par l'OM, sera quant à lui en soutien de Hwang, qui a trouvé le chemin des filets quelques fois ces derniers temps.

Nasser Larguet, lui, devrait retourner au 4-3-3. Steve Mandanda sera bien là. Devant l'international français, une ligne de quatre composée de Lirola, Balerdi, Kamara et Nagatomo. Le milieu à trois pourrait être composé de Gueye en pointe basse, de Rongier en relayeur droit et de Ntcham, qui connaîtrait sa première titularisation en relayeur gauche. Enfin, Germain, à gauche et Thauvin, à droite, se chargeront des ailes et de servir Benedetto. Pour une victoire historique ?