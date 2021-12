Daniel Sturridge contraint de verser 26.000 euros après le vol de son chien

Evoluant actuellement à Perth Glory en Australie, l'attaquant anglais Daniel Sturridge fait parler de lui... à Los Angeles. Deux ans auparavant, l'ex-international aux 26 sélections (8 buts) a été victime d'un cambriolage durant lequel il avait perdu son chien Lucci, promettant 30.000 dollars (26.000 €) sur ses réseaux sociaux à toute personne le retrouvant. Quelques jours plus tard, un rappeur californien nommé Killa Fame (de son vrai nom Foster Wahsinghton) l'interpelle sur Twitter, affirmant qu'il a retrouvé son animal de compagnie.

L'ancien buteur de Liverpool récupère son spitz nain, mais aucun signe d'une quelconque récompense de l'autre côté de l'Atlantique. Foster Washington décide alors de porter plainte contre le joueur de 32 ans et a obtenu gain de cause au tribunal de LA. «J'espère qu'il va payer et ne pas faire appel, a-t-il déclaré dans des propos récoltés par PA. Je suis excité, je me bats dans cette affaire depuis plus d'un an. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé. Quand nous avons trouvé le chien, je pensais que ma vie allait devenir meilleure.»