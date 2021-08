Le Real Madrid recale définitivement Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo pourrait bel et bien animer les derniers jours du marché des transferts. Malgré les discours de façade, le Portugais ne serait pas contre un départ de la Juventus et la réciproque est vraie. Mais pour aller où ? C'est là que le bât blesse. Car peu de clubs peuvent s'offrir l'attaquant de 36 ans.

Ce matin, nous vous relations l'intérêt du Real Madrid, concrétisé par un appel de Carlo Ancelotti, nouvel entraîneur de la Casa Blanca, ainsi qu'un déplacement de Jorge Mendes, agent de CR7, en Angleterre pour proposer son joueur à Manchester City. Selon les informations de Marca, le Real Madrid a en réalité décidé de ne pas s'intéresser davantage à Cristiano Ronaldo. Celui qui avait rejoint la Maison Blanche en 2009 et qui l'avait quittée en 2018 ne fera pas son retour.

Il ne rentre pas dans le plan prévu par Florentino Pérez, obnubilé par Kylian Mbappé et qui ne fera pas de folie cet été alors que les clubs de Liga sont dans le rouge. Pour le Real, Cristiano Ronaldo fait partie du passé, et ne peut plus représenter l'avenir à 36 ans. Recalé par son ancien club, le Portugais n'a plus beaucoup d'options sur ce marché 2021, puisqu'il n'est pas non plus considéré comme une priorité pour Manchester City et le PSG...