Ligue des Champions : l'OM lance l'opération rachat

Zéro pointé. De retour en Ligue des Champions en 2013, l'Olympique de Marseille avait terminé sa campagne européenne avec aucun point au compteur dans un groupe toutefois relevé avec le Borussia Dortmund, Arsenal et Naples. Sept ans plus tard, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome, deuxièmes du dernier exercice de Ligue 1, ont fait leur grand retour dans la plus belle des compétitions européennes. Mais pour le moment, le bilan est loin d'être fameux. Dans le groupe C, Marseille s'est incliné face à l'Olympiakos lors de la première journée (1-0).

Payet et l'OM veulent y croire

Puis, le club français a été corrigé 3 à 0 par une équipe de Manchester City loin d'être impressionnante. Avec zéro point pris en deux journées, l'OM ne veut pas revivre le même scénario qu'en 2013. Pour cela, il faudra battre le FC Porto demain soir ou au pire faire un match nul. Une obligation de résultat dont les Marseillais sont bien conscients à l'image de Dimitri Payet, de passage en conférence de presse avant la rencontre. Ses propos sont relayés par RMC Sport, diffuseur de la compétition.

«On n'a plus de marge de manoeuvre demain. Il faut prendre des points ici si ce n'est plus. C'est notre dernière chance demain de pouvoir penser à une qualification (...) Après zéro point en deux matches, les supporters sont en droit d'attendre autre chose. Nous aussi. On sent que sur ce premier match on le perd dans les arrêts de jeu. City est bâti pour aller au bout, c'est un niveau au-dessus. On a rivalisé une bonne partie de la seconde période, mais on est conscients qu'il faut faire beaucoup plus. Parce que c'est une compétition exigeante, et qu'elle demande qu'on soit tous à notre meilleur niveau (...) La critique fait partie du jeu. Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant, plus décisif.»

AVB ne veut pas terminer avec 0 point

Lucide, le joueur de l'Olympique de Marseille sait que son équipe doit montrer et afficher un meilleur visage demain soir sur la pelouse de l'Estadio do Dragão. Un succès permettrait à l'équipe entraînée par André Villas-Boas de revenir à hauteur de Porto (3 points) voire peut-être aussi de l'Olympiakos (3 points) qui affrontera Manchester City dans le même temps dans ce groupe C. A Marseille, tout le monde entend donc faire mieux et proposer plus. C'est le message envoyé par AVB, qui sait que son OM est dos au mur.

«C'est l'une de nos deux dernières chances pour rêver d'une qualification. On est obligé de faire quelque chose demain pour rêver d'une potentielle qualification pour les huitièmes à cause de nos deux mauvaises performances. On se trouve dans cette situation où on va se disputer cette possibilité avec Porto. On a cette obligation vis-à-vis de nous mêmes et des supporters de faire quelque chose de différent sur l'état d'esprit, sur l'animation, sur l'envie qui nous a peut-être manqué contre City. On va tout donner et voir si on peut proposer autre chose au niveau de la qualité de jeu (...) On ne veut pas entrer dans l'histoire de façon négative ». A l'OM de faire en sorte que l'histoire soit positive cette fois-ci.