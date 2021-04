Manchester United lorgne Wesley Fofana

La suite après cette publicité

De l'avis de nombreux observateurs, Wesley Fofana est l'un des plus grands espoirs de ces dernières années en défense centrale. Et si certains pouvaient encore douter de la capacité du jeune défenseur à évoluer au plus haut niveau, sa première saison en Premier League a convaincu les plus sceptiques. Titulaire indiscutable au sein de la défense de Leicester City, l'ancien Stéphanois s'est imposé sans le moindre problème.

Et ce qui arrive dans ces cas-là est bien en train de se produire pour le joueur de 20 ans. En effet, les prestations du roc défensif ont éveillé la curiosité de nombreux clubs anglais qui aimeraient bien enrôler le natif de Marseille, après seulement une saison avec les Foxes. C'est le cas notamment de Manchester United, qui souhaiterait bien recruter l'international Espoirs français.

Mais les Red Devils peuvent déjà se faire du souci s'ils veulent concrétiser les premiers contacts déjà amorcés. Les Mancuniens avaient payé 93M€ pour s'attacher les services d'Harry Maguire à Leicester en 2019 après de longues semaines de tractation. Et vu l'âge et la durée du contrat de Fofana (lié jusqu'en 2025), il se dit qu'il faudrait débourser une somme similaire pour convaincre les Foxes. Une somme peu évidente à sortir en pleine période de Covid-19...