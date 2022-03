LdC, Juventus : Juan Cuadrado réfute l'idée de malédiction

La Juventus a dit adieu à la Ligue des Champions. Mais pour Juan Cuadrado (33 ans), les Bianconeri, sèchement battus par Villarreal ce mercedi soir (0-3), ne sont pas maudits en Europe.

«Une malédiction ? Non. Le football est comme ça. C’est toujours difficile de jouer contre ces grandes équipes. Je pense que nous devons aller de l’avant. On espère se relever l’année prochaine et aller au bout. C’est normal d’avoir la rage aujourd’hui, peut-être encore demain. Mais nous avons encore des objectifs en championnat et nous devons essayer de tourner rapidement la page pour être à 100% pour les matches qui nous restent», a lancé le Colombien au micro de Prime Video en Italie.