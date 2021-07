Bordeaux : Laurent Koscielny en plein flou

Le défenseur central des Girondins de Bordeaux Laurent Koscielny a exprimé les doutes de ses coéquipiers concernant l'avenir du club, à moins d'une heure du passage de la nouvelle direction du FCGB devant la Direction nationale du contrôle de gestion pour une deuxième audition. L'objectif de cette réunion serait de présenter le nouveau projet mené par Gérard Lopez et lever la relégation administrative du club en Ligue 2.

«Tant que la DNCG n’aura pas donné son verdict, on est dans l’attente. On espère que ça va aller très vite après car mine de rien, le championnat reprend le 7 août. On essaie de garder tout le monde focalisé, a-t-il déclaré après la victoire bordelaise en amical face à Bergerac (1-0). On est là pour préparer saison avec les Girondins. On sait qu’il y aura du mouvement, mais il faut aussi se préparer individuellement pour être au mieux au moment de débuter cette saison (...). On sait que c’est toujours une période un peu compliquée où on se pose beaucoup de questions sur l’avenir du club, les joueurs qu’il y aura, l’entraîneur».